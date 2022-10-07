Анкара, , 16:40 — REGNUM Турция разместила свои ударные беспилотники на территории Северного Кипра в ответ на решение США об отмене эмбарго на поставки оружия Республике Кипр, заявил 7 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после своего возвращения с саммита Европейского политического сообщества.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время у нас в ТРСК (Турецкая Республика Северного Кипра) находятся беспилотники, в том числе ударные. Возможно увеличение их численности, это наше право. Мы обязаны полностью обеспечить безопасность ТРСК со всех направлений», — сказал Эрдоган.

Напомним, о наращивании военного присутствия Турции на Северном Кипре в Анкаре заявляли еще в сентябре.

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