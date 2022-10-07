Калуга, , 16:32 — REGNUM Если беспилотник прилетел на военный аэродром «Шайковка» с территории б. УССР, а не просто «со стороны границы», то это «прямо-таки второе пришествие Матиаса Руста», написал 7 октября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин.

Дальний бомбардировщик Ту-22МЗ приземляется на аэродром Шайковка Mil.ru

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на аэродроме произошел взрыв, упал беспилотник, «предположительно прилетевший со стороны границы». Пострадавших нет, инфраструктура и техника не повреждены, на месте работают следователи, рассказал губернатор.

«Шайковка» в частности, и Калужская область в целом в смысле боевых действий куда интереснее Васильевского собора будут. Тут тебе и аэродром дальней авиации, и Козельская ракетная дивизия РВСН, и масса всего другого. Доколе?» — отметил военкор.