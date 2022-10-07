Ярославль, 7 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности директора департамента строительства Ярославской области назначена Татьяна Жгулёва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

скриншот видео телеканала «Первый Ярославский» Татьяна Жгулева

Ранее Жгулева была заместителем директора. В департаменте она работает с 2013 года, в должности заместителя директора с 2019-го. Курировала вопросы финансово-экономического блока, обеспечения жильем отдельных категорий граждан, переселения из ветхого и аварийного жилья.

Место директора стало вакантно после добровольной отставки Виктора Жучкова.