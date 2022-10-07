Саратов, 7 октября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Саратовской области с 2015 по 2022 годы воспользовались средствами регионального маткапитала 11 254 семей, из них 1441 семья — в текущем году. Об этом 7 октября сообщает региональное министерство труда и социальной защиты.

ИА REGNUM Материнский капитал

На данный момент размер регионального материнского капитала с учетом индексации составляет 120 151,67 рублей. Жители Саратовской области могут получить его после рождения либо усыновления в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующего ребенка, пояснила замминистра труда и социальной защиты Ольга Морозова.

Региональный материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, газификацию индивидуального жилого дома или дома блокированной застройки.

ИА REGNUM напоминает, размер материнского капитала в ближайшие годы постепенно увеличится до 646,8 тыс. рублей на первого ребенка и до 854,8 тыс. рублей на второго.

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