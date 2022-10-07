Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года, за исключением детских. Об этом он сообщил 7 октября по итогам совещания с членами городского правительства.

Новогодняя ночь в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Беглова, не состоятся концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, отменены фейерверк и благотворительный прием в Таврическом дворце.

«Но новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские ёлки» в городском календаре сохраним», — добавил он.

Все сэкономленные средства будут использованы для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных граждан. На эти цели в бюджете Санкт-Петербурга выделена особая статья расходов.

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