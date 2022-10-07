Москва, , 16:37 — REGNUM Многовекторная политика не доведёт Казахстан до добра — республика рискует утратить инструменты для выхода из нынешнего политического и экономического кризиса. Об этом заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, пишет газета «Взгляд».

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам эксперта, Казахстан не имеет такого же большого политического и экономического влияния, как ведущие мировые державы.

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«Касым-Жомарт Токаев озабочен тем, как ему переработать наследие первого президента Нурсултана Назарбаева, причем переработать так, чтобы его с трона не сбросили. Человек находится в подвешенном положении, вот почему ему нужно поддерживать отношения с Россией, а при этом заигрывать срусофобами-националистами и с Западом, с китайцами, с пакистанцами, с турками. Положение хуже губернаторского», — полагает Грозин.

Говоря о взаимоотношениях Астаны с Москвой, политолог выразил мнение, что «Россия разбаловала Казахстан своим хорошим и необоснованно доверительным отношением».

«Токаев забыл, что в январе удержался у власти благодаря России, и теперь он ужесточает тон в адрес Москвы. Есть данные, что эта страна сбывает оружие [киевскому режиму] — через Голландию и Англию. При этом едва ли не каждый казахский чиновник со средним образованием пытается учить русских тому, как правильно себя вести», — подчеркнул он.

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