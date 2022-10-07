Боровичи, Новгородская область, , 16:33 — REGNUM В Новгородской области злоумышленник зашел в кабинет врача-педиатра и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, сообщили 7 октября в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Жертвы насильников

Нападение на медика было совершено в городе Боровичи. По предварительным данным, 21-летний ранее судимый за грабеж мужчина зашел в кабинет одной из поликлиник к педиатру. Угрожая ножом женщине-врачу, он совершил в отношении потерпевшей преступление сексуального характера.

Женщина смогла вырваться и убежать. С места преступления мужчина скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью»).

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить лицо, причастное к совершению данного преступления. По ходатайству СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств.