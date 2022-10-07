Волгоград, , 16:24 — REGNUM Условия размещения и тренировок резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации, проверил 7 октября на полигоне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Учения резервистов https://www.volgograd.ru

В учебном центре Министерства обороны РФ Андрей Бочаров признался, что за свою жизнь, проведя большое количество времени в полевых условиях, даже в училище не видел таких условий для размещения личного состава. Резервистам он напомнил о том, что «сапёрная лопатка — лучший друг солдата, она всегда должна быть под рукой и наточена, пригодится и окапываться, и для рукопашной». Бойцы, в свою очередь, заострили внимание на дополнительном разъяснении информации о выплатах.

Обратился губернатор и к руководящему офицерскому составу учебного центра с просьбой проявлять терпение к резервистам.

«Вы должны понимать, что это непрофессиональные военные — с этой точки зрения их оценивать нельзя. Надо понимать, что человек жил размеренной жизнью, знал, что завтра, что послезавтра, когда проведёт время с семьей, когда поедет на рыбалку. Уважаемые командиры, наберитесь терпения — поставьте себя на их место. Представьте, что вас взяли и в незнакомую среду отправили. Они служили в своё время — десятки лет назад. И сегодня для них это стрессовая история. Люди все разные и ведут себя по-разному. Но они не побежали через границу, а здесь, в Сталинграде, как их деды и прадеды, приняли решение защищать Родину, мирных жителей, чтобы фашисты сюда не пришли. И у них возникает много вопросов — потому что семья осталась там, мама, папа, бабушки, дедушки. Поэтому и задают вопросы: как будут осуществляться выплаты, как будут помогать семье. Надо объяснять, объяснять, объяснять», — считает губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона направили накануне в часть дополнительное обмундирование и снаряжение.