Волгоград, 7 октября 2022, 16:24 — REGNUM Условия размещения и тренировок резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации, проверил 7 октября на полигоне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.
В учебном центре Министерства обороны РФ Андрей Бочаров признался, что за свою жизнь, проведя большое количество времени в полевых условиях, даже в училище не видел таких условий для размещения личного состава. Резервистам он напомнил о том, что «сапёрная лопатка — лучший друг солдата, она всегда должна быть под рукой и наточена, пригодится и окапываться, и для рукопашной». Бойцы, в свою очередь, заострили внимание на дополнительном разъяснении информации о выплатах.
Обратился губернатор и к руководящему офицерскому составу учебного центра с просьбой проявлять терпение к резервистам.
Как сообщало ИА REGNUM, власти региона направили накануне в часть дополнительное обмундирование и снаряжение.