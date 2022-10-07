Амстердам, , 16:25 — REGNUM Житель Нидерландов 55 лет арестован по подозрению в поставке российским компаниям микрочипов в обход санкций, сообщает 7 октября голландская служба по налоговой информации и расследованиям.

Микрочип

Микрочиты могут использоваться Россией в военных целях, заявляет ведомство, так что голландец своим бизнесом нарушил санкции. Он скрывал свои поставки, указывая в документах нероссийские пункты назначения.

У голландца изъят доступ к личным и корпоративным банковским счетам. Также изъяли у подозреваемого и сами микросхемы. Бизнесмена заключили под стражу. Ведомство также добавило, что у России сейчас проблема с микрочипами.

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