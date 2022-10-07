Ярославль, 7 октября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. По меньшей мере две тысячи чиновников будет сокращено в Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

О намерениях сократить управленческий аппарат в структурах областного правительства и органах местного самоуправления заявил губернатор области Михаил Евраев. По его словам, сокращена будет треть всех управленцев.

По данным официального издания Ярославльстата «Ярославская область в цифрах. 2020» на конец 2019 года (в более поздних выпусках количество чиновников не публиковалось) в регионе было 1620 сотрудников областной исполнительной власти и 4128 сотрудников местного самоуправления — всего 5748 областных и местных чиновников. Вряд ли это количество существенно изменилось. Треть от этого числа составляет 1916 человек.

Данные Ярославльстата не учитывают значительное количество подведомственных учреждений, которые также исполняют властные функции. Таким образом, если планы будут исполнены, сокращению подвергнутся не менее 2000 человек.

Издание «Ярновости» между тем публикуют данные о намерениях сократить 3862 человека, причём 2822 человека — до конца 2022 года. Такое число содержит некий документ под названием «Оптимизация численности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений». В правительстве региона подлинность этих данных подтвердить не смогли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после сокращений оставшимся чиновникам поднимут заработную плату.