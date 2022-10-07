Салехард, , 17:02 — REGNUM Ямал готов стимулировать изучение вечной мерзлоты. За каждую кандидатскую регион заплатит 500 тысяч рублей, за докторскую — один миллион. Об этом заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов в ходе пленарной сессии мероприятия-спутника Конгресса молодых учёных в Салехарде, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Дмитрий Артюхов Admtyumen.ru

«Мы находимся в начале большого пути. Наши стандарты дорожного и жилищного строительства нуждаются в переосмыслении на базе научных изысканий высокого качества. Ямал готов стимулировать изучение вечной мерзлоты коллективами учёных: решили поощрить их материально, за каждую кандидатскую регион заплатит 500 тысяч рублей, за докторскую — один миллион», — рассказал губернатор Ямала.

Он отметил также, что «рад и тем изменениям, которые происходят в энергетических компаниях, они движутся с нами одном направлении, собирают данные, привлекают науку».

«Чем больше информации, тем точнее исследования. Обмениваемся ими для получения объективной картины. Обращаясь к научному сообществу, отмечу, что Ямал — надёжный партнер, заинтересованный в разработках. Мы готовы принимать все практические предложения», — подчеркнул глава Ямала.

Отмечается, что процесс таяния вечной мерзлоты провоцирует потерю устойчивости фундаментов зданий и сооружений, оснований объектов транспортной инфраструктуры, а также несёт угрозу экономическому благополучию, технологическому развитию и человеческим жизням. Работы и достижения отечественной науки делают этот процесс более предсказуемыми. Повсеместное внедрение в Арктике позволит избежать техногенных катастроф и многотриллионных убытков.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из России выяснили, что на северных территориях, где обитают копытные, температура окружающей среды на пять-шесть градусов ниже, чем там, где их нет. В условиях подтаивающей вечной мерзлоты для развития ветряной энергетики целесообразно использовать полученный опыт.

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