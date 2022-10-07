Тбилиси, 7 октября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария, выступая в парламенте, заявила, что её сотрудники постоянно подвергаются давлению со стороны властей, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ombudsman.ge Нино Ломджария

По словам Ломджарии, в начале 2021 года группа заключенных напала на сотрудников омбудсмена на территории одного из пенитенциарных учреждений, и, судя по видеозаписи, ясно, что это незаконное действие было согласовано с администрацией тюрьмы.

«В прошлом году общественный защитник постоянно подвергался кампаниям дезинформации, политическим нападкам и угрозам со стороны лидеров или представителей правящей партии, связанных с ней лиц и СМИ. Так же, как и в 2020 году, в начале 2021 года представители управления стали объектами организованных словесных атак и угроз на территории различных пенитенциарных учреждений. Мы ознакомились с видеозаписью, которая была заархивирована на территории пенитенциарного учреждения в один из дней нападения, что подтверждает, что незаконные действия, совершенные небольшой группой заключённых, были прямо или косвенно организованы и скоординированы тюремной администрацией. Прокуратура расследует это дело, но вина конкретных лиц, причастных к преступлению, пока не установлена», — сказала Ломджария.

Напомним, что Нино Ломджария была избрана Народным защитником Грузии на пятилетний срок в ноябре 2017 года.