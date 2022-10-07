Новокузнецк, Кемеровская область, 7 октября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Новокузнецке руководитель управляющей компании подозревается в преднамеренном банкротстве. Об этом сообщил конкурсный управляющий, назначенный судом из-за финансовой несостоятельности предприятия, рассказали ИА REGNUM в полиции Кузбасса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за услуги ЖКХ

Полицейские установили, что директор организации создал две дочерние компании, с которыми заключил договоры на обслуживание многоквартирных домов и сбор коммунальных платежей. При этом полученные средства оставались на счетах фирм.

В ведомстве считают, что это привело к неспособности УК погасить долги перед ресурсоснабжающими организациями на 4,8 млн рублей и оплатить 2,8 млн рублей штрафов. Возбуждено уголовное дело.