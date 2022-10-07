Тулун, Иркутская область, 7 октября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 7 октября известило о новом случае мошенничества. Жертвой стал житель Тулуна, который перевел лжесотрудникам банка крупную сумму.

(сс) sajinka2 Мошенничество

В целях сбережения денежных средств злоумышленник продиктовать код подтверждения, поступивший в смс-сообщении, а также произнести слово «блокировка».

Поверив мошенникам, потерпевший выполнил все условия звонившего, в результате чего лишился личных сбережений и кредитных денег. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о новых фактах мошенничеств, жертвами которых стали жители Иркутска, Братска и Нижнеилимского района. В общей сложности они перевели аферистам более 6,3 миллиона рублей.

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