Ереван, 7 октября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Руководство Азербайджана поощряет военные преступления своих военнослужащих против армян. Об этом 7 октября заявил соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) директор «Центра права и справедливости «Татоян»», экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он прокомментировал отношение Баку к видео, на котором якобы происходит расстрел армянских пленных солдатами ВС Азербайджана. Генпрокуратура Азербайджана признала ролик сфальсифицированным.

«А что они могли сделать? Самих себя судить? Мы многочисленными фактами доказали, что эти преступления поощряются властями Азербайджана», — написал Татоян.

По его мнению, это является очередным доказательством «армянофобии» в политике Азербайджана.