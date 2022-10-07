Москва, , 17:24 — REGNUM 10 октября в 13:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол «Сербия на перепутье: готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту?»

В пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол «Сербия на перепутье: готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту?» Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе дискуссии в рамках мероприятия будут рассмотрены следующие темы:

— перспектива присоединения официального Белграда к санкциям против России;

— ситуация в Республике Сербской и её влияние на политический ландшафт Балкан;

— будущее Косово в контексте текущей политики сербских властей;

— состояние российско-сербских отношений и возможности их развития.

Участники круглого стола:

— главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров;

— кандидат исторических наук, доцент Московского гуманитарного университета Анна Филимонова;

— президент национального движения «Освобождение» (Сербия) Младжан Джорджевич;

— генеральный директор Центра геополитических исследований (Сербия) Драгана Трифкович;

— профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на YouTube-канале ИА REGNUM.

Приглашаем присоединиться к просмотру.