В пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол «Сербия на перепутье»
Москва, 7 октября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. 10 октября в 13:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол «Сербия на перепутье: готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту?»
В ходе дискуссии в рамках мероприятия будут рассмотрены следующие темы:
— перспектива присоединения официального Белграда к санкциям против России;
— ситуация в Республике Сербской и её влияние на политический ландшафт Балкан;
— будущее Косово в контексте текущей политики сербских властей;
— состояние российско-сербских отношений и возможности их развития.
Участники круглого стола:
— главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров;
— кандидат исторических наук, доцент Московского гуманитарного университета Анна Филимонова;
— президент национального движения «Освобождение» (Сербия) Младжан Джорджевич;
— генеральный директор Центра геополитических исследований (Сербия) Драгана Трифкович;
— профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.
Прямая трансляция мероприятия будет доступна на YouTube-канале ИА REGNUM.
Приглашаем присоединиться к просмотру.