Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM В Екатеринбурге 7 октября состоялось открытие волонтёрского центра «Мы рядом». Волонтёры помогут семьям мобилизованных граждан в решении бытовых проблем, сообщили журналистам в городской администрации.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В центре работают 300 добровольцев, часть из которых принимает звонки на горячей линии. С просьбой о помощи семьи мобилизованных могут также обратиться в районные военкоматы.

Отметим, центр образован совместно с военно-патриотическим клубом «Сильный Урал». В его работе также принимают участие члены ряда общественных организаций Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.