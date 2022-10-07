Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Главу петербургского муниципального образования «Владимирский округ» Дениса Тихоненко («Яблоко»), которому вручили повестку в военкомат, когда он встречался с избирателями, признали не подлежащим мобилизации. Об этом сообщил 7 октября сам муниципал на своей странице в одной из социальных сетей.

Извещение об отказе в мобилизации депутата vk.com/denis_tikhonenko_glava

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 4 октября сотрудники полиции и представители военкомата прервали встречу муниципальных депутатов с жителями по соучаствующему проектированию благоустройства территории. 50-летний Тихоненко, являющийся младшим лейтенантом запаса, окончив военную кафедру по специальности «помощник коменданта аэропорта», получил повестку.

«Спасибо всем жителям нашего округа, кто переживал и волновался за меня. Благодарю журналистов за информационную поддержку. Был в военкомате, где подтвердили, что согласно закону, я не подлежу призыву по мобилизации», — добавил он.

Денис Тихоненко указал, что остается главой округа и продолжит работать.

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