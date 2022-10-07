Углич, Ярославская область, 7 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области появится новый корпус школы. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Михаил Евраев.

Михаил Евраев Новый корпус школы №5 в Угличе

Будет построен второй учебный корпус школы № 5. Трехэтажное здание рассчитано на 800 мест. Кроме того, там будут отдельные мастерские, столовая, актовый и три спортивных зала.

«По сути, ещё одна школа, которая позволит решить проблему обучения детей в две смены и значительно разгрузит классы», — отметил глава региона.

Подрядчик определён. На строительство выделено порядка 650 млн рублей. Корпус должен быть построен до конца следующего года.