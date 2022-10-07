Пермь, , 16:15 — REGNUM В Перми ожидают с рабочей поездкой министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Как сообщает издание «Коммерсантъ» , глава Минобрнауки посетит столицу Прикамья 9–10 октября.

Валерий Фальков Minobrnauki.gov.ru

Планируется, что Фальков побывает в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) и Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). В программе также визит в Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование».

СМИ пишут, что изначально поездка федерального министра в Пермь была запланирован на 20 сентября — день годовщины трагедии в пермском вузе. Однако в этот день Фальков не смог приехать.