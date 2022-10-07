Екатеринбург, 7 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Население Екатеринбурга увеличится до 2 млн человек, следует из данных концепции территориального развития города.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

В концепции выделено три направления: жилищно-гражданское обеспечение, развитие мест приложения труда, повышение экологической устойчивости. По данным мэрии Екатеринбурга, документ в середине октября представит вице-мэр Рустам Галямов.

Отметим, администрация также разрабатывает Генплан города до 2045 года. Документ определяет возможность появления в городе зон застройки и развитие дорожной инфраструктуры.