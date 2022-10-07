Усть-Кут, Иркутская область, , 16:12 — REGNUM Прокуратура Иркутской области 7 октября известила о защите права ребенка-инвалида и его законного представителя.

Детский диабет Doctordiabet.ru

Установлено, что ребенок их Усть-Кута получил инвалидность в связи с эндокринным заболеванием 1 типа, нуждался в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови с использованием тест-полосок. Однако, надлежащим количеством таких медицинских изделий он не был обеспечен, в связи с чем его законный представитель приобретал тест-полоски за собственный счет.

На этом основании в интересах несовершеннолетнего прокуратура направила исковое заявление о взыскании расходов на приобретение медицинских изделий.

Кировский районный суд г. Иркутска требования прокуратуры поддержал в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года прокуратурой Иркутской области была установлена необходимость повышения уровня оказываемой бесплатной медицинской помощи и обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, новейшими системами мониторинга уровня глюкозы в крови.

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