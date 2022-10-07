Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. На территории б. УССР сейчас разыгралась трагедия, но и между другими странами бывшего СССР возникают конфликты, заявил 7 октября президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите стран СНГ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, на территории б. УССР «происходят действительно трагические события». Путин констатировал, что и «между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты».

Президент России добавил, что для предотвращения усугубления этих конфликтов нужны меры по разрешению этих споров, над этим нужно работать.