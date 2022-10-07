Чебоксары, 7 октября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Чувашии 32-летнего мужчину подозревают в совершении преступлений в отношении своих малолетних детей. Его задержали и заключили под стражу, сообщает следственного управление СКР по региону.

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По версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2022 года мужчина, испытывая личные неприязненные отношения к троим свои малолетним детям в возрасте от 8 до 13 лет, в своем доме неоднократно наносил им побои и совершал иные насильственные действия, причиняя физические и психические страдания. Так, в январе 2022 года он совершил развратные действия в отношении дочери, которой на тот момент было 13 лет.

После обращения матери детей в полицию злоумышленника задержали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках следствия назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее ИА REGNUM передавало, житель одной из деревень Батыревского района Чувашии неоднократно совершал развратные действия сексуального характера в отношении соседских детей — 13-летней девочки, её 11-летних брата и подруги.

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