Москва, , 16:27 — REGNUM Московский центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» организует онлайн-курс «Дизайн одежды, ключевые моменты» для всех желающих. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В магазине одежды

Курс будет состоять из четырёх вебинаров, которые пройдут в период с 10 по 19 октября 2022 года. В рамках занятий участницы познакомятся с российским рынком моды, научатся разрабатывать эскизы и готовить лекала, а также узнают, как правильно составлять бизнес-план и привлекать инвесторов. Ведущей курса станет дизайнер одежды и модельер Альбина Шмыголь, а принять участие в нём можно будет совершенное бесплатно, предварительно пройдя регистрацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Техноград» организует для женщин онлайн-курс по профессии трекера. Занятия пройдут с 4 по 14 октября 2022 года в рамках курса «Мама онлайн».

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