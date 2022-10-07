Париж, , 16:10 — REGNUM Во Франции мигранты взломали двери ратуши и просят о встрече с мэром Парижа Анн Идальго, передает BFM TV.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Участники коллектива «La Chapelle Debout!» ворвались в парижскую ратушу днем ​​7 октября и заняли помещение. Мигранты взломали двери и проникли во двор ратуши. Насчитывается около 50 человек.

Члены коллектива желают встретиться с мэром Парижа Анн Идальго. Они ждут от мэра конкретных решений по размещению.

«Мы здесь для того, чтобы обещания о переселении, данные иммигрантам мэрией, стали реальностью», — поясняет «La Chapelle Debout!»

«Мы здесь, потому что у нас больше нет времени ждать. Нас выгонят из наших домов в любой момент, и мы будем бороться до конца», — говорится в пресс-релизе «La Chapelle Debout!».

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит торгового баланса Франции установил новый рекорд в августе в размере 15,5 млрд евро.

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