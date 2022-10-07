Москва, , 16:10 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту покупателей жилья, Госдума обсудит в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ),

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сейчас в соответствии с законом о банкротстве сделка, в том числе купли-продажи жилого помещения, совершенная будущим банкротом в течение одного года до принятия заявления или после принятия заявления о признании его банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной.

«Это так называемые подозрительные сделки. Основанием признания сделки недействительной в этом случае будет неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки. Речь идет о ситуации, когда рыночная стоимость приобретённого имущества существенно превышает сумму, полученную за него будущим банкротом», — отметил Гаврилов.

Парламентарий убежден, что «гражданин, являющийся добросовестным покупателем единственного жилья для своей семьи, не знающий о предстоящем банкротстве продавца имущества, имеет полное право на особую защиту своих прав, что и подтвердил Конституционный суд России».

«Предложенные законопроектом меры по защите прав гражданина-покупателя включают возможность возврата в первоочередном порядке внесенных за жилое помещение средств. До получения данных средств никто не будет иметь оснований, чтобы выселить гражданина и членов его семьи из занимаемого помещения. Срок пользования имуществом можно будет продлить, подав соответствующее ходатайство. Добросовестный собственник также сможет воспользоваться преимуществом, выкупив помещение по рыночной стоимости еще до выставления имущества на торги с зачетом ранее заплаченной суммы», — рассказал Гаврилов.

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