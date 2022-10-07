Тбилиси, , 16:10 — REGNUM Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что её сын находится в очень тяжёлом положении. Она 7 октября рассказала о визите в палату, где содержат заключённого политика.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вчера мне было особенно тяжело его видеть, я никогда не видела его в таком состоянии, он уже не может ступить на ноги и не может принимать пищу», — сказала Аласания.

Она также сообщила, что продолжаются попытки добиться, чтобы к Саакашвили пустили прибывшего из США судмедэксперта Джеймса Коби. По словам Аласания, её сын сам попросил, чтобы к нему пустили этого специалиста.

Напомним, Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. Почти сразу начались жалобы на состояние его здоровья. Неоднократно делались заявления, что он вот-вот умрёт, если его не выпустят на свободу. С мая политик находится в тбилисской больнице.

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