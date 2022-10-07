Таганрог, Ростовская область, , 16:09 — REGNUM В Ростовской области оштрафован первый заместитель главы администрации Таганрога Алексей Махов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области 7 октября.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Постановлением Таганрогского городского суда первый заместитель главы администрации Таганрога Алексей Махов признан виновным за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса РФ (связано с несвоевременным исполнением запросов и представлений прокуратуры Таганрога). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Постановление в законную силу пока не вступило.