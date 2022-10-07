Иркутск, , 16:06 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 7 октября известило о предъявленном обвинении в разбое юноше и двух школьникам.

Франсиско де Гойя. Разбой. 1794

По версии следствия, группа лиц, состоящая из 18-летнего студента и двух 15-летних школьников, совершила как минимум два эпизода преступления, связанного с умышленным причинением средней тяжести вреда здоровью. С помощью ножа подозреваемые, действуя цинично и жестоко, причиняли незнакомым людям телесные повреждения, нанося им увечья. Кроме того, подозреваемые совершили разбойное нападение на мужчину и женщину, похитив их имущество.

3 октября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий следователи СК при содействии сотрудников полиции задержали злоумышленников в порядке ст. 91 УПК РФ.

По ходатайству следствия судом 18-летнему молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальным фигурантам уголовного дела избран домашний арест.

Следователи СК призывают граждан, ставших жертвами преступлений от действий указанных лиц, обратиться в правоохранительные органы.

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