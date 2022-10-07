Кострома, 7 октября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Территориальная генерирующая компания №2 намерена заниматься реконструкцией труб в Костроме за рамками пятилетнего периода, прописанного в концессионном соглашении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор по энергообеспечению ПАО «ТГК-2» Анатолий Кошкин.

Состояние тепловых коммуникаций вдоль улицы Советской в Костроме. Красным цветом помечены высокие теплопотери, малиновым — повреждения. Сети в нормальном состоянии обозначены синим цветом, который на карте практически отсутствует.

Теплоэнергетик пояснил, что с каждым годом в Костроме растёт количество проблемных коммуникаций, и процесс их перекладки может быть «бесконечным».

«Предыдущие три года (2019-2021- ИА REGNUM) мы работали по сетям, идущим от ТЭЦ-1, в том числе Фабричному району, который серьёзно страдал от отключений. Сейчас мы их отключаем только на гидравлику, причем теплопотери в этом районе снизились в три раза. За это время проблемная точка сместилась на сети ТЭЦ-2 — Давыдовские микрорайоны, Кинешемское шоссе, улицы Димитрова, Советская, Никитскую, Юбилейный микрорайон, центр. Теперь надо заниматься этими участками. Переложить коммуникации там за два года (в 2023 году заканчивается период, когда по условиям соглашения ТГК-2 должна завершить реконструкцию 98 из 325 км тепловых сетей — прим. ред) невозможно. Поэтому будем продолжать перекладку и после 2023 года. В изношенном состоянии пребывают порядка 70-80% коммуникаций в Костроме. Поэтому переделывать придется все. Это, можно сказать, бесконечный процесс», — сказал Кошкин.

В большей степени слова Кошкина относятся к теплосетям, проложенным под землей, поскольку они больше страдают от коррозии, чем внешние трубы. Таких коммуникаций в городе имеется примерно 237 километров. Учитывая темпы выполнения работ — за три года концессии ТГК-2 переложила 22 километра труб или около 35% от утвержденного плана — процесс реконструкции действительно может стать весьма длительным.