Ярославль, 7 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Ярославле скончался бывший ректор Ярославского государственного технического университета, заведующий кафедрой «Начертательная геометрия и инженерная графика», профессор, доктор технических наук Александр Ломов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Пресс-служба ЯГТУ Скончался Александр Ломов

Александр Ломов скончался 7 октября в возрасте 68 лет. В 1976 году он окончил Ярославский политехнический институт, а в 1993-м его назначили первым проректором ЯГТУ. С 2006 по 2017 Ломов занимал должность ректора вуза.

Прощание состоится в воскресенье, 9 октября в 11 часов в Ритуальном зале похоронного бюро «Ангел» (Ярославль, пр. Октября, д. 96а).