* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ставрополь, , 16:03 — REGNUM В Ставропольском крае разоблачена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Её члены планировали теракты на объектах транспорта. Управляли деятельностью ячейки из-за рубежа. Подозреваемые задержаны при подготовке к совершению преступления, сообщили 7 октября в центре общественных связей ФСБ РФ.

Террорист Sntat.ru

«Входившие в ячейку граждане РФ планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. При подготовке к реализации своего преступного замысла они были задержаны в г. Ставрополе», — говорится в сообщении.

У задержанных в ходе обысков по месту проживания обнаружены доказательства их противозаконной деятельности. Были найдены средства конспиративной связи с компоненты для изготовления СВУ.