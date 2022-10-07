Ставрополь, 7 октября 2022, 16:03 — REGNUM В Ставропольском крае разоблачена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Её члены планировали теракты на объектах транспорта. Управляли деятельностью ячейки из-за рубежа. Подозреваемые задержаны при подготовке к совершению преступления, сообщили 7 октября в центре общественных связей ФСБ РФ.
У задержанных в ходе обысков по месту проживания обнаружены доказательства их противозаконной деятельности. Были найдены средства конспиративной связи с компоненты для изготовления СВУ.