Уфа, , 16:06 — REGNUM Мемориальные доски участникам специальной военной операции на территории бывшей УССР, геройски погибшим при исполнении воинского долга, установили в двух школах в Башкирии. Об этом 7 октября сообщил глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов на своей странице в социальной сети.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он сообщил, что селах Кенгер-Менеуз и Елбулактамак на базе местных школ были открыты мемориальные доски воинам Марату Валишину и Рамзалю Нафикову.

«Оба посмертно награждены орденами «Мужества». Оба пожертвовали собой ради нашего с вами будущего. Теперь их имена высечены в камне, а память о них всегда будет в наших сердцах», — сообщил он.

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