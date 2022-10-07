Куала-Лумпур, 7 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Малайзии зарегистрировало две смерти от осложнений геморрагической лихорадки денге в период с 25 сентября по 1 октября 2022 года, сообщает Antara.

Trust.org Комары — переносчики лихорадки денге

Между тем, совокупное число смертей из-за осложнений денге в 2022 году достигло 26 человек.

Совокупное число зарегистрированных на данный момент случаев лихорадки денге составляет 43 544 случая, что на 23 658 случаев больше, или примерно на 119%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, который достиг 19 886 случаев.

С сентября правительство Малайзии предпринимает усилия по предотвращению увеличения числа случаев заболевания денге.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Малайзии зафиксировало 1533 случая геморрагической лихорадки Денге в стране.

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