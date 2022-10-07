Брюссель, , 16:01 — REGNUM На голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций в Совете ЕС Бельгия воздержалась, заявил 7 октября бельгийский премьер-министр Александр де Кроо, сообщает Echo.

Александр де Кроо, премьер- министр Бельгии. (сс) Scottish Government

По словам главы бельгийского правительства, Бельгия тоже хочет «помогать» Киеву, но экономические издержки европейцев «станут ещё выше», если «люди будут терять работу», то вести такую политику будет очень трудно.

Как в таких условиях странам ЕС сохранять солидарность, не ясно, отмечает де Кроо. Издание уточняет, что Бельгия не готова согласиться с вводимыми восьмым пакетом ограничениями по импорту стали из России.

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