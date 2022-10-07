Барнаул, , 16:00 — REGNUM В Алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи Барнаула провели остеосинтез пациенту с переломом бедренной кости и острым тромбозом, сообщает 7 октября телеграм-канал минздрава Алтайского края.

Операция в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи Барнаула Минздрав Алтайского края

Известно, что 81-летний пациент поступил в 1 травматологическое отделение больницы по экстренным показаниям с диагнозом: закрытый подвертельный перелом бедренной кости с угловым смещением отломков и смещением по длине.

Больной был обследован для оперативного лечения в рамках квот высокотехнологичной медицинской помощи. В процессе обследования у пациента выявлено наличие острого тромбоза бедренного сегмента нижней конечности с флатацией тромба (это жизнеугрожающее состояние, при котором участок тромба не фиксирован к стенке сосуда и может в любой момент оторваться и провести к тромбоэмболии легочной артерии). Поэтому было принято решение об установке кава-фильтра.

В качестве предоперационной подготовки специалисты провели имплантацию временного кава-фильтра (ловушка тромбов, которая устанавливается в крупную вену на уровне брюшной полости). После чего стало возможным провести оперативное лечение перелома бедренной кости. Больному выполнен малоинвазивный блокированный остеосинтез бедренной кости под контролем рентген-аппарата.

Данный метод оперативного лечения позволяет через разрезы в 5-6 см установить металлоконструкцию внутри кости, а также блокирующие винты, которые предотвращают смещения по длине и ширине, надежно удерживая отломки кости в правильном положении.

Также метод позволяет в ранние сроки активизировать больного, то есть улучшить его двигательную активность и не требует внешней иммобилизации (гипсовых повязок), что очень важно при лечении пожилых пациентов.

В настоящее время больной уже может передвигаться на ходунках, в ближайшее время ему будет удален кава-фильтр.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2022 года в Алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи №2 (БСМП №2), благодаря национальному проекту"Здравоохранение», создано новое кардиологическое отделение.

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