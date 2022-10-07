Москва, 7 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, по состоянию на 15:00 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте растет на 1,07%, до $95,69 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«Среднесрочное движение котировок нефти определила встреча ОПЕК+, так как ее участники назвали уровень, который они будут «защищать».

Наиболее вероятно, что $90 за баррель Brent до декабрьского заседания организации будет оставаться нижней границей торгового диапазона, а верхней границей может стать отметка в $103 за баррель.

США будут стараться понизить мировые цены на черное золото для борьбы с инфляцией, поэтому у них растет количество буровых установок в стране, а также продолжаются разговоры о высвобождении нефти из резервов.

В 2022 году их влияние на котировки будет не очень значительным, но с ростом рисков рецессии мировые цены на нефть начнут снижаться.

Эти риски могут сегодня возрасти после публикации данных по рынку труда в США, так как предварительные данные вчера вышли негативными», — пояснил эксперт.

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