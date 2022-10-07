Ярославль, 7 октября 2022, 16:00 — REGNUM В Ярославской области в рамках частичной мобилизации отправлено уже более пяти тысяч повесток из военных коммиссариатов муниципальных образований. Об этом 7 октября во время прямого эфира в рамках проекта «Объясняем. РФ» заявил военный комиссар области Игорь Гостев.
Также военный комиссар рассказал, что военкоматы начали выдавать справки для выезда за границу. Она выдается только тем гражданам, которые не подлежат частичной мобилизации.
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