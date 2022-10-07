Ярославль, 7 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Ярославской области в рамках частичной мобилизации отправлено уже более пяти тысяч повесток из военных коммиссариатов муниципальных образований. Об этом 7 октября во время прямого эфира в рамках проекта «Объясняем. РФ» заявил военный комиссар области Игорь Гостев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«На сегодняшний день в военкоматы и через портал «Госуслуг» с заявлениями о добровольном участии в специальной военной операции обратились более 500 граждан, из них 16 женщин. Подготовка добровольцев будет проводиться на базе воинских частей, не менее одного месяца. Для проведения подготовки и боевого слаживания граждане будут направляться с 10 октября. Я думаю, мы отправим граждан в установленные сроки. В течение недели», — рассказал Игорь Гостев.

Также военный комиссар рассказал, что военкоматы начали выдавать справки для выезда за границу. Она выдается только тем гражданам, которые не подлежат частичной мобилизации.