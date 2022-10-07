Таганрог, Ростовская область, , 15:57 — REGNUM Один человек погиб и двое мужчин пострадали в результате ДТП в Таганроге (Ростовская область). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 7 октября.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Смертельная авария случилась утром 7 октября на пересечении улиц Антона Глушко и Карла Либкнехта. Водитель Chery SUV T11 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с Ford Tranzit. В результате ДТП оба водителя с травмами доставлены в больницу. Пассажирка Chery SUV T11 погибла.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.