Прага, 7 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Ударные беспилотники разместили на севере Кипра власти Турции, также не исключаются новые поставки оружия на остров. Об этом 7 октября заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения им первого саммита Европейского политического сообщества в Праге.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные дроны. Не исключаю новые поставки вооружения на остров. Это наше право. Мы должны полностью обезопасить Турецкую Республику Северного Кипра со всех направлений», — приводит его слова агентов «Анадолу».

Также Эрдоган уточнил, что такое решение Анкары стало её первой реакцией на решение США отменить эмбарго на поставки вооружения греческой части Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Реджеп Тайип Эрдогана бороться с любым «обходом» санкций против Москвы.