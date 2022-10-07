Новосибирск, 7 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Новосибирске определили границы территорий, где запрещена розничная торговля алкоголем. Соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь

В мэрии уточнили, что границы определены для приведения муниципальных правовых актов города в соответствие с действующим законодательством.

Так, не допускается продажа алкогольной продукции: в случае розничной продажи — на расстоянии 50 метров от входа для посетителей либо от входа для посетителей на прилегающую к объекту обособленную территорию; в случае продажи при оказании услуг общественного питания — на расстоянии 25 метров. Также, документ предусматривает определение границ территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкоголя в объектах общепита, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 кв.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске запретили продажу алкоголя у пунктов сбора мобилизованных.