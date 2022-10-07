Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с прибывшей в Тбилиси заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

Джуаншер Бурчуладзе (в центре) Mod.gov.ge

«На встрече в целях повышения возможностей Сил обороны Грузии были обсуждены реформы, осуществляемые в Силах обороны, шаги, предпринятые в плане обновления вооружения и техники, а также планы на будущее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бурчуладзе выразил благодарность США за помощь в течение последних 30 лет. Он заявил, что стратегическое партнёрство между странами важно для обеих сторон.

Напомним, Дженкинс прибыла в Грузию 5 октября с трёхдневным визитом.

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