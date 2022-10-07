Барнаул, 7 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова 7 октября 2022 года сообщил о начале выполнения полетов в Новый Уренгой и Иркутск авиакомпанией «ИрАэро» с 17 октября.

Andrew Belonogow Аэропорт Барнаула

Рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам. Вылет из Барнаула в 08:40 местного времени, прилет в Новый Уренгой в 09:00. Вылет из Нового Уренгоя в 09:50, прилет в Барнаул в 14:20.

Стоимость перелета при минимальном тарифе начинается от 6 550 рублей.

Рейсы по маршруту Барнаул — Иркутск будут выполняться с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

В понедельник вылет из Иркутска в 06:10, прилет в Барнаул в 07:40. Вылет из Барнаула в 15:20, прилет в Иркутск в 18:50. В пятницу вылет из Иркутска в 17:00, прилет в Барнаул в 18:30. Вылет из Барнаула в 19:30, прилет в Иркутск в 23:35. Время в пути составит 2 часа 30 минут.

Рейсы выполняются на современных авиалайнерах Bombardier CRJ200, максимальная вместимость пассажирского салона составляет 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля состоялся первый рейс по маршруту Пермь-Барнаул-Пермь. Загрузка на прилет и вылет составила более 60%, что говорит о востребованности данного рейса.

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