Сегодня, 7 октября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,21%, до 61,11 рубля. Евро растет на 0,95%, до 60,11 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«На стоимость рубля оказывает давление геополитический фактор, а также экономический, в виде растущего дефицита бюджета и очередного пакета ограничительных мер со стороны стран ЕС.

Российский фондовый рынок перед выходными падает. Индекс Московской биржи уже просел на 1,59%, а РТС на 1,97%. Среди факторов снижения можно выделить падение американского и европейского фондового рынка, а также внешнее давление, так как запрет на оказание IT-услуг для российских компаний вывел в лидеры падения акции компаний Яндекс и TCS Group.

Американский фондовый рынок завершил вчера торговый день в красной зоне, индекс Dow Jones опустился на 1,15%, S&P 500 упал на 0,05% на фоне публикации негативной статистики по рынку труда за прежнюю неделю.

Однако окончательные данные за сентябрь выйдут сегодня, поэтому завершение торговой недели во многом будет зависеть от них», — полагает эксперт.

Москва, , 15:54 — REGNUM Читайте также: Рубль продолжает слабеть к основным валютам