* Талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 15:58 — REGNUM В своём последнем отчёте международная организация Amnesty International назвала непризнание и отрицание основных прав женщин и девочек со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попыткой удалить женщин из жизни афганского общества, и призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленно прекратить эти действия и обеспечить доступ женщин и девочек к своим основным правам.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Правозащитники просят Организацию Объединённых Наций, особенно Совет Безопасности, принять «чёткую резолюцию», чтобы отвергнуть и осудить нынешние действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин и девочек.

Amnesty International пишет, что с середины августа 2021 года систематическое наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на права женщин и девочек и применение к ним насилия создало атмосферу страха и запугивания, и эти действия радикалов угрожают риском полного отстранения женщин и девочек от жизни афганского общества.

В отчёте подчёркивается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяют насилие, включая пытки и другие незаконные методы, а также похищения.

«В то время как этот сегмент населения Афганистана несёт на себе основную тяжесть нынешнего экономического кризиса и несмотря на первоначальные обязательства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уважать права женщин и девочек в рамках ислама, эти права грубо нарушаются, самыми разнообразными способами», — подчеркивают правозащитники.

Amnesty International признала, что запреты, налагаемые правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на образование женщин и девочек, занятость, свободное передвижение, мирные собрания, и другие нарушения прав человека привели к серьёзным ограничениям возможностей женщин и девочек заниматься деятельностью в политической, социальной и экономической областях.

Люди, живущие в Афганистане и за его пределами, и опрошенные Amnesty International, заявили, что женщины сталкиваются с растущим числом нарушений прав человека и что пространство для политических дискуссий с лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по этому вопросу сужается.

Amnesty International пишет в отчёте: «Многие видные женщины-лидеры были арестованы или подверглись преследованиям, а другие бежали за пределы Афганистана. Запрет на получение девочками среднего школьного образования заметно повлиял на целое поколение девочек страны».

Также отмечается, что афганские женщины требуют отмены запретов, проводя марши протеста и собрания.

В ходе последней волны протестов после теракта в школе «Кадж», женщины в Кабуле, студенты в Герате, Бамиане и Мазари-Шарифе требовали прекращения убийств хазарейцев.

Как и в прошлом, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко подавили эти протесты, заперев студенток а общежитии и учебных корпусах университета Балха, арестовали и заключили в тюрьму некоторых протестующих женщин в Мазари-Шарифе.

Бинафша Якуби, член Независимой комиссии по правам человека Афганистана, выразила обеспокоенность положением женщин и девочек в Афганистане и призвала международное сообщество к более серьёзным действиям.

«Amnesty International в своём сегодняшнем отчёте призвала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленно прекратить нарушение прав женщин и девочек и обеспечить, чтобы они имели право на образование, трудовую деятельность, мирные собрания, свободное передвижение и участие в общественно-политической жизни», — сказала она.

Стоит отметить, что Amnesty International подчеркивала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны защищать женщин и девочек от гендерного насилия и предотвращать насильственные исчезновения.