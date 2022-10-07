Рязань, 7 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Министром сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области назначен Дмитрий Филиппов. Об этом 7 октября в социальных сетях сообщил губернатор Павел Малков.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

В этой должности Дмитрий Филиппов уже работал с сентября 2017 года, в июне 2019 года чиновник ушёл на пост заместителя председателя правительства Рязанской области.

«Уверен, его профессиональный опыт и преданность сфере, в которой он работает долгие годы, помогут успешно развивать агропромышленный комплекс региона», — считает глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, должность министра сельского хозяйства региона стала вакантной после смерти в июне 2022 года Бориса Шемякина.