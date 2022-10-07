Кемерово, 7 октября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В России ежегодно на баланс ставится 6−7 объектов с мощностью порядка 100 млн тонн, в том числе с высококачественными энергетическими и коксующимся углями. Об этом заявилДмитрий Тетенькин в ходе международного угольного форума в Кузбассе на пленарной сессии «Угольная отрасль — новые реалии», сообщает сегодня, 7 октября, пресс-служба Минприроды России.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Россия — один из крупнейших игроков на мировом угольном рынке, обладающий уникальной сырьевой базой. Мы имеем четвертое место в мире по запасам — это 274 млрд тонн, обеспеченность углём при текущем уровне добычи составляет более 100 лет. У нас шестое место по добыче — 397 млн тонн и третье по экспорту. 50% нашего угля потребляют крупнейшие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил Тетенькин.

Отмечается, что на сегодняшний день в России действует 627 лицензий на уголь, из которых 482 — на добычу, 57 — на геологоразведку и 88 совмещенных лицензий. За пять лет отлицензировано 89 участков, из них 37 в Кузбассе. Разовые платежи по ним составили 15 млрд рублей — доходная часть бюджета России. В геологоразведку ежегодно компаниями инвестируется около 1,5 млрд рублей.

Также Дмитрий Тетенькин отметил, что помимо традиционных районов угледобычи Кузбасса, Хакасии, Забайкалья и Якутии, идёт разведка новых угольных провинций на Чукотке и Таймыре. Реализуется ряд крупных проектов, среди которых разработка месторождений Эльгинское, Денисовское и Чульмаканское в Якутии, Солнцевское на Сахалине, Никольское в Бурятии и Ургальское в Хабаровском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сырадасайском каменноугольном месторождении на Таймыре, который является крупнейшим из проектов Арктической зоны РФ в Красноярском крае с объемом инвестиций свыше 33 млрд рублей, отгрузили первую партию добытого угля.

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